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Moyen-Orient «Tu serais en prison sans moi» : Trump aurait recadré violemment Netanyahu sur le Liban

ATS

3.6.2026 - 15:00

Donald Trump a confirmé mercredi avoir eu un échange musclé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant dans une interview au New York Post être mécontent de la politique israélienne au Liban.

Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran. 
Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran. 
AFP

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:00

Interrogé sur d'éventuels propos injurieux tenus lundi lors d'un appel téléphonique, dans lequel il aurait dit que son interlocuteur était «complétement cinglé» selon le média Axios, le président américain a confirmé un échange véhément sur le Liban, où l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien s'affrontent depuis le 2 mars.

«Je ne dirais pas que j'étais vraiment en colère. J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit: «Bibi, il faut qu'on arrête ça», a-t-il déclaré, utilisant le surnom de Benjamin Netanyahu. Donald Trump avait assuré en début de semaine que les deux camps lui avaient promis l'apaisement, mais les combats ont continué depuis.

Moyen-Orient. «Il est complètement fou» : Trump et Netanyahu affichent leurs désaccords

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Selon Axios, citant des responsables américains mardi, le président a également lancé à son allié israélien: «Tu serais en prison sans moi. Je te sauve la mise. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça».

Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran en vue d'une fin de la guerre lancée le 28 février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

Donald Trump n'a toutefois jamais cessé de soutenir Benjamin Netanyahu, en procès pour trois affaires de corruption, allant jusqu'à réclamer publiquement une grâce pour le premier ministre.

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