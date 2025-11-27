  1. Clients Privés
Tensions diplomatiques Trump conseille au Japon de ne pas provoquer la Chine avec Taïwan

ATS

27.11.2025 - 07:24

Le président américain Donald Trump a conseillé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi de ne pas provoquer la Chine sur la question de la souveraineté de Taïwan, a affirmé jeudi le Wall Street Journal. L'affaire a tourné en querelle diplomatique entre Tokyo et Pékin.

Trump a organisé un appel avec Takaichi et lui a conseillé de ne pas provoquer Pékin sur la question de la souveraineté de l'île.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 07:24

Les relations entre les deux plus grandes économies d'Asie se sont tendues après que la nouvelle cheffe nationaliste du gouvernement japonais a suggéré au début novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre l'île, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Lors d'un appel téléphonique avec M. Trump lundi, le dirigeant chinois Xi Jinping a insisté sur ce sujet sensible, affirmant que ce retour de Taïwan au sein de la Chine faisait partie intégrante de «l'ordre international d'après-guerre», selon le ministère chinois des affaires étrangères.

Peu après, Donald «Trump a organisé un appel avec Takaichi et lui a conseillé de ne pas provoquer Pékin sur la question de la souveraineté de l'île», a indiqué le quotidien WSJ, citant sans les nommer des responsables japonais et un responsable américain informés de la conversation. «L'avis de Trump était subtil et il ne l'a pas poussée à revenir sur ses propos», a toutefois précisé le journal.

«Message préoccupant»

Contactée par l'AFP, une porte-parole des services de Mme Takaichi a refusé de commenter cette information. Dans son compte-rendu de l'appel, la première ministre japonaise s'est bornée à indiquer qu'elle et Donald Trump avaient évoqué la conversation avec Xi Jinping, ainsi que les relations entre les deux alliés.

«Le président Trump a dit que nous étions de très proches amis et il m'a proposé de l'appeler à tout moment», a-t-elle déclaré.

Mais selon le WSJ, «les responsables japonais ont jugé le message préoccupant». «Le président [américain] ne voulait pas que des frictions autour de Taïwan puissent compromettre la détente conclue le mois dernier avec Xi, qui inclut la promesse [par la Chine] d'acheter davantage de produits agricoles américains, afin de soutenir les agriculteurs durement touchés par la guerre commerciale» déclenché par le dirigeant américain, estime le journal.

A la suite des propos de Sanae Takaichi, la Chine a convoqué l'ambassadeur du Japon et conseillé à ses citoyens d'éviter de voyager dans l'archipel. La sortie de plusieurs films japonais a également été reportée en Chine, selon les médias d'État chinois.

