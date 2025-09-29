  1. Clients Privés
«Construire un Gaza meilleur» Trump déclare qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» si accord

ATS

29.9.2025 - 21:36

Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahu à la Maison blanche (archives).
Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahu à la Maison blanche (archives).
sda

Keystone-SDA

29.09.2025, 21:36

29.09.2025, 21:53

«En collaboration avec la nouvelle autorité de transition à Gaza, toutes les parties conviendront d'un calendrier pour le retrait des forces israéliennes par étapes», a annoncé le président américain lors d'une conférence de presse au côté du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.

Tous les otages devront être libérés dans les 72 heures suivant le feu vert d'Israël.

Parmi les autres points clé du plan, les Etats-Unis travailleront avec des «partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une Force internationale de stabilisation (ISF) qui doit être immédiatement déployée à Gaza». Cette force formera et fournira un soutien à des «forces de police palestiniennes approuvées» et aura des consultations avec la Jordanie et l'Egypte.

«Personne ne sera forcé à quitter Gaza», dit le texte alors que Donald Trump avait évoqué il y a quelques mois l'idée de vider le territoire de ses habitants. «Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons l'occasion de construire un Gaza meilleur».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit lundi à Washington «soutenir» le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre tout en menaçant de «terminer le travail» si le Hamas le rejette.

Gaza : Donald Trump et Benjamin Netanyahu vers un accord ?

Gaza : Donald Trump et Benjamin Netanyahu vers un accord ?

Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza.

29.09.2025

Soutien de Netanyahu

«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahu, s'exprimant lors d'une conférence de presse avec le président américain à la Maison Blanche. «Tous nos otages, les vivants et les morts, vont tout de suite rentrer à la maison. Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisée. Israël va (y) conserver la responsabilité de la sécurité, y compris pour un périmètre de sécurité, pour un certain temps.»

«Si le Hamas rejette votre plan, M. le Président, ou s'ils disent l'accepter mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail soi-même», a ajouté le premier ministre israélien depuis la Maison Blanche.

