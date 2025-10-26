Le président américain Donald Trump est arrivé dimanche matin en Malaisie. Il s'agit de la première étape d'une tournée asiatique où il doit mener des négociations commerciales cruciales avec le Chinois Xi Jinping, et peut-être aussi rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Trump doit mener des négociations importantes avec le président chinois (Archives).

Accueilli sur le tapis rouge de l'aéroport de Kuala Lumpur par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le président américain, tout sourire, a battu la mesure des bras devant une troupe de danse traditionnelle.

En parallèle de la visite du locataire de la Maison Blanche, des discussions américano-chinoises se poursuivent dimanche dans la capitale malaisienne, pour le deuxième jour, afin de trouver une issue à la guerre commerciale entre les deux puissances.

Ces négociations sont censées préparer la rencontre entre MM. Trump et Xi, prévue jeudi en Corée du Sud.

«Je pense que nous sommes en train de finaliser les derniers détails de l'accord que les dirigeants pourront examiner», a déclaré dimanche à la presse à Kuala Lumpur le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

Avant son départ de Washington, Donald Trump s'est également dit «ouvert» à une rencontre durant sa tournée avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, ce qui serait une première depuis 2019.

Cadillac et manifestations

Il s'agit de la première visite de M. Trump en tant que président en Malaisie, où son avion a été escorté par deux F-18 de l'armée du pays asiatique.

Le président américain, qui a multiplié les négociations diplomatiques depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, devrait continuer sur cette lancée en Asie.

Il doit signer dimanche un accord commercial avec la Malaisie en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), organisé dans la capitale malaisienne.

Reçu avec les honneurs, le président américain a quitté l'aéroport de Kuala Lumpur en direction du centre-ville à bord de sa Cadillac blindée, surnommée «The Beast», dans laquelle a pris place le Premier ministre malaisien.

Un petit groupe de manifestants, certains brandissant des pancartes «Dump Trump» ("Larguez Trump"), s'est toutefois rassemblé dans la ville.

Le président américain doit par ailleurs assister dimanche à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge, une trêve qu'il a contribué à négocier après des affrontements cet été à la frontière commune des deux pays, ayant fait plus de 40 morts et des centaines de milliers de déplacés.

Donald Trump a profité de son voyage en Asie pour faire escale samedi au Qatar, où il a rencontré l'émir et le Premier ministre pour discuter du cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur il y a deux semaines.

La trêve reste fragile: Israël a mené samedi une frappe aérienne visant selon elle un membre du Jihad islamique dans le centre de la bande de Gaza.

«Encore plus hauts»

Le président américain doit aussi s'entretenir à Kuala Lumpur avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, les deux hommes ayant commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions.

Mais le point d'orgue de sa tournée asiatique sera la rencontre jeudi avec Xi Jinping, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) en Corée du Sud.

Washington a exprimé son vif mécontentement face au récent renforcement par Pékin des contrôles sur les technologies et produits liés aux terres rares, des matériaux cruciaux pour l'industrie moderne.

A la suite de cette poussée de fièvre, Donald Trump avait un temps menacé d'annuler la rencontre.

Le milliardaire américain se rendra d'abord lundi au Japon, relativement épargné par les droits de douane imposés par les Etats-Unis à de nombreux pays. Il y rencontrera la nouvelle Première ministre, la nationaliste Sanae Takaichi avec qui il s'est entretenu par téléphone.

«Avec lui, je suis déterminée à élever l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis à des sommets encore plus hauts», a-t-elle écrit samedi sur X, après cet échange qualifié de «franc».