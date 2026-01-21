L'arrivée d'Air Force One à Kloten à suivre en direct - Les dernières infos en continu...

blue News et Keystone-ATS vous proposent un Live-Blog sur le Forum économique mondial (WEF) de Davos. Ici, vous trouvez les dernières annonces, les principales réactions ainsi que des photos, vidéos et contenus issus des réseaux sociaux.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Suivez l'arrivée d'Air Force One à Kloten (vers 12h50)