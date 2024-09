Trump débarque dans la «spin room» - «Qu'en est-il des électeurs noirs?»

En faisant une apparition surprise devant les journalistes quelques minutes après avoir été par moments poussé dans ses retranchements par Kamala Harris lors de leur débat mardi, Donald Trump est venu assurer son propre service après-vente.

Alors que la confrontation vient de s'achever, des cris de surprise montent à l'entrée de la salle de presse.

L'ancien président Donald Trump vient de faire une entrée surprise dans la «spin room», la pièce où les porte-paroles et soutiens des candidats se pressent généralement pour tenter d'influencer l'opinion des journalistes présents.

Caméra et micros à la main, des dizaines de reporters se massent derrière de fins rubans afin d'être le plus près possible du candidat.

«Qu'en est-il des électeurs noirs?»

Bousculé lors d'un débat particulièrement âpre face à la démocrate Kamala Harris, le milliardaire républicain prend les questions tour à tour des journalistes agglutinés devant lui, qui, dans la cohue, doivent parfois être retenus par le service de sécurité du candidat.

«Qu'en est-il des électeurs noirs?», lui lance un reporter qui arrive à se démarquer dans le brouhaha ambiant.

«Je les aime et ils m'aiment», répond Donald Trump.

Dans la cacophonie, d'autres journalistes tentent de recueillir son avis sur le débat de 90 minutes et au cours duquel la démocrate de 59 ans l'a attaqué sans relâche.

Trump: «je ne considère pas ça comme une performance»

«Je pense que c'était un super débat», affirme Donald Trump, «J'ai trouvé que c'était ma meilleure performance, en fait...mais je ne considère même pas ça comme une performance.»

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

«Notre pays est en déclin. Nous sommes une nation en déclin. Et je pense que lorsque nous avons mis ça en évidence, elle a été incapable de s'en défendre», a-t-il ajouté.

Après quelques minutes, Donald Trump, toujours suivi par des dizaines de journalistes, a fait le tour de la salle pour finalement disparaître derrière des rideaux noirs.

Trump veut changer de sujet...

«Le fait qu'il se soit présenté dans le centre des médias et dans la spin room à la fin... nous n'avions pas vu ça depuis des années», explique Aaron Kall, directeur des débats à l'université du Michigan.

Selon lui, cela montre que le candidat républicain veut «changer de sujet, le plus vite possible».

Donald Trump comme Kamala Harris repartent en campagne mercredi à moins de deux mois du scrutin, prévu le 5 novembre. Ils participeront séparément à des cérémonies honorant la mémoire des victimes des attentats du 11-Septembre, notamment à New York.