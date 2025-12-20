  1. Clients Privés
«C'est juste une idée que j'ai là» Trump demande au secteur de l'assurance santé de baisser ses prix

ATS

20.12.2025 - 08:18

Donald Trump a dit vendredi qu'il allait demander aux patrons des assurances santé, privées aux Etats-Unis, de baisser leurs prix, à deux semaines d'une importante hausse de ces coûts pour des millions d'Américains.

Le président républicain a évoqué cette idée lors de l'annonce d'un accord entre son gouvernement et neuf laboratoires pharmaceutiques pour faire baisser le prix des médicaments aux Etats-Unis (archives).
Le président républicain a évoqué cette idée lors de l'annonce d'un accord entre son gouvernement et neuf laboratoires pharmaceutiques pour faire baisser le prix des médicaments aux Etats-Unis (archives).
ats

Keystone-SDA

20.12.2025, 08:18

Le président républicain a évoqué cette idée lors de l'annonce d'un accord entre son gouvernement et neuf laboratoires pharmaceutiques pour faire baisser le prix des médicaments aux Etats-Unis, où ils sont parmi les plus élevés du monde.

«C'est juste une idée que j'ai là», a dit Donald Trump depuis la Maison Blanche. «Je suis sûr que si j'organisais une réunion avec les compagnies d'assurance, celles impliquées dans les coûts de la santé, je suis prêt à parier qu'elles réduiraient leurs prix.»

La majorité des Américains bénéficient d'une assurance santé, opérée par des entreprises privées, via leur employeur.

«Je vais appeler ces compagnies d'assurance qui se font tellement d'argent, et il faut qu'elles se fassent moins, beaucoup moins» d'argent, a déclaré Donald Trump.

Fin décembre expirent des aides financières qui permettent aujourd'hui à plus de 20 millions d'Américains de se payer une couverture santé via le programme public «Obamacare». Une personne payant le coût moyen annuel de 888 dollars en 2025 devrait ainsi s'acquitter de 1906 dollars en 2026, selon une estimation du cercle de réflexion KFF.

Et ce alors que les Américains font déjà face à l'un des systèmes de santé parmi les plus coûteux au monde, dépensant en moyenne plus du double que dans les autres pays riches, selon les chiffres de l'OCDE.

L'annonce de Donald Trump intervient aussi à un moment où son parti semble prendre la mesure des craintes de la population sur la hausse du coût de la vie et s'inquiète des conséquences que cela pourrait avoir pour les élections législatives de mi-mandat, fin 2026.

Le milliardaire républicain s'exprimait depuis la Maison Blanche pour annoncer un accord avec neuf entreprises pour réduire les coûts des médicaments, sur le modèle de ce qui a déjà été fait avec les géants Pfizer, AstraZeneca et Novo Nordisk.

Les entreprises qui ont rejoint vendredi cet accord sont Sanofi, Merck, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK, Amgen, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim et Genentech, pour un total de 14.

Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains payent ainsi en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français par exemple, un écart que Donald Trump s'est engagé à réduire.

