Poursuivant son offensive contre des institutions éducatives et culturelles américaines, le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à la justice d'enquêter sur des musées dans tout le pays qu'il accuse d'être «woke». Sa démarche vise notamment l'histoire de l'esclavage.

Les musées de Washington sont sommés de s'aligner sur la vision historique de Donald Trump (archives). sda

«Les musées de Washington, mais aussi à travers tout le pays, sont pour l'essentiel les derniers restes du 'wokisme'», a dénoncé le président sur son réseau social Truth Social.

«J'ai donné instruction à mes procureurs de passer en revue [la politique des] musées et de commencer exactement le même processus suivi avec les universités, où d'immenses avancées ont été réalisées», a ajouté le milliardaire conservateur. «Ce pays ne peut pas être 'woke', car le 'wokisme' est fini», a-t-il proclamé.

La Maison-Blanche avait annoncé la semaine dernière dans un courrier à l'institution qui gère une vingtaine de musées publics de Washington, la Smithsonian Institution, que le gouvernement allait mener un examen approfondi pour s'assurer de leur «alignement» avec la vision de l'histoire des Etats-Unis prônée par Donald Trump, fondée sur la «vérité et la raison».

«Endoctrinement idéologique»

«La Smithsonian est hors de contrôle», a encore tonné Donald Trump, déplorant que les musées de la capitale fédérale présentent selon lui une image «horrible de notre pays, [notamment] sur les méfaits de l'esclavage [...] et rien sur sa réussite et son éclat».

Le président américain a signé en mars dernier un décret visant à reprendre le contrôle du contenu des musées de la Smithsonian, qu'il avait déjà accusés de «révisionnisme historique» et d'"endoctrinement idéologique» racial, notamment sous ses prédécesseurs à la présidence des Etats-Unis et ennemis politiques Barack Obama (2009-2017) et Joe Biden (2021-2025).

Le gouvernement américain a justifié ces mesures contre les musées – qui touchent aussi le centre culturel de Washington, le Kennedy Center – par les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis en 2026.

Donald Trump s'est engagé depuis sept mois dans une rapide reprise en main d'institutions culturelles et éducatives sur lesquelles il a une influence, des musées aux universités, afin de les expurger de ce qu'il considère être des idées progressistes en faveur des minorités.