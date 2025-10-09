L'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lui ait adressé une invitation suite à la signature d'un accord concernant Gaza.

Le président Donald Trump prend la parole entre son secrétaire d’État Marco Rubio (à gauche) et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth (à droite), à Washington, le 9 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le président est vraiment ravi à l'idée de venir en Égypte, et il est prévu qu'il vienne la semaine prochaine», a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne. Depuis Washington, Donald Trump a dit qu'il «essaiera» d'aller en Egypte pour la signature de l'accord sur Gaza.