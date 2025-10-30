Qualifiant son entretien avec Xi Jinping de «grand succès», le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu avec son homologue chinois un accord sur l'approvisionnement en terres rares. Il a affirmé que le différend avec la Chine avait été «résolu».

L'entretien entre Donald Trump, à gauche sur le cliché, et Xi Jinping a duré moins de deux heures. Photo: ATS La rencontre entre MM. Xi et Trump a duré une heure et quarante minutes à Busan.

Keystone-SDA ATS

«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu et c'est valable pour le monde entier», a affirmé M. Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.

Le président américain a également indiqué avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl.

«Un dirigeant exceptionnel»

Il a encore assuré que «de grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement» par Pékin. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.

De nombreux points ont été finalisés lors de la réunion à Busan, a affirmé M. Trump, qui va se rendre en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions. M. Xi «viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach ou à Washington», a-t-il ajouté, soulignant qualifiant le président chinois de «dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant».

Quant à Taïwan, le président américain a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.