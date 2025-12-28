Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant le début de sa rencontre prévue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Floride.

Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Je viens d'avoir un bon entretien téléphonique, très productif, avec le président russe Vladimir Poutine, avant ma rencontre, aujourd'hui à 13H00, avec le président ukrainien Zelensky», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.