Guerre en Ukraine Trump dit avoir eu un appel «très productif» avec Poutine

ATS

28.12.2025 - 18:37

Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant le début de sa rencontre prévue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Floride.

Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine (archives).
Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine (archives).
AFP

Keystone-SDA

28.12.2025, 18:37

«Je viens d'avoir un bon entretien téléphonique, très productif, avec le président russe Vladimir Poutine, avant ma rencontre, aujourd'hui à 13H00, avec le président ukrainien Zelensky», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Une mère et sa fille mortes en Italie - empoisonnement présumé au poisson
Nick Kyrgios remporte la «Bataille des sexes»
Disparition de Daniel Brélaz, poids lourd de la politique vaudoise
Mikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !
Zelensky rencontre Trump, en quête d'un accord pour un nouveau plan de paix