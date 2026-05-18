Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des «négociations sérieuses» avaient lieu.

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne qui a visé le village d'Al-Halloussiyah, dans le sud du pays, le 13 mai 2026 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Le président américain ajoute toutefois que les Etats-Unis se tiennent prêts à lancer une «attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, si un accord acceptable n'était pas trouvé» avec Téhéran, dans un message sur son réseau Truth Social.