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«Attaque totale» Trump dit avoir renoncé à une attaque prévue mardi contre l'Iran

ATS

18.5.2026 - 21:20

Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des «négociations sérieuses» avaient lieu.

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne qui a visé le village d'Al-Halloussiyah, dans le sud du pays, le 13 mai 2026 (archives).
De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne qui a visé le village d'Al-Halloussiyah, dans le sud du pays, le 13 mai 2026 (archives).
AFP

Keystone-SDA

18.05.2026, 21:20

Le président américain ajoute toutefois que les Etats-Unis se tiennent prêts à lancer une «attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, si un accord acceptable n'était pas trouvé» avec Téhéran, dans un message sur son réseau Truth Social.

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