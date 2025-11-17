  1. Clients Privés
Diplomatie Trump va approuver la vente de F-35 à l'Arabie saoudite

ATS

17.11.2025 - 21:44

Donald Trump a déclaré lundi qu'il comptait approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite, à la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche.

Donald Trump s'est dit favorable à la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite.
Donald Trump s'est dit favorable à la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite.
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 21:44

17.11.2025, 22:08

«Nous allons faire ça, nous vendrons des F-35», a déclaré le président américain à la presse depuis la Maison Blanche, ajoutant: «ils ont été des alliés super».

Le prince héritier saoudien, dirigeant de facto du royaume, arrive à Washington avec la volonté d'acquérir des systèmes avancés de défense aérienne et antimissile, mais aussi ces avions F-35, que seul Israël possède actuellement au Moyen-Orient.

Donald Trump a récemment réitéré son souhait de voir l'Arabie saoudite – poids lourd du Moyen-Orient – reconnaître Israël en rejoignant les accords d'Abraham. Et selon le média Axios, Israël veut que toute vente américaine de F-35 à Ryad soit conditionnée à cette reconnaissance.

