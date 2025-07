Donald Trump a affirmé mardi qu'il envisageait d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques importés aux Etats-Unis, et de 50% sur le cuivre. Ce dans l'espoir de voir s'installer des usines sur le sol américain.

Il compte relever cette surtaxe à compter du 1er août pour pénaliser encore plus les exportations de dizaines de pays ayant un excédent commercial avec les Etats-Unis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous annoncerons bientôt quelque chose sur les produits pharmaceutiques. Nous donnerons aux gens un an, un an et demi, pour venir ici et après cela ils auront des droits de douane», a déclaré le président américain en conseil des ministres. Il a ajouté que cela pourrait atteindre «quelque chose comme 200%».

Le chef de l'Etat a par ailleurs affirmé qu'il envisageait de mettre en place une surtaxe de 50% sur le cuivre importé. «Je pense que le droit de douane sur le cuivre, on le mettra à 50%», a-t-il dit en répondant à des questions de journalistes.

Le cuivre et les produits pharmaceutiques font partie des secteurs que Donald Trump avait menacés d'une surtaxe spécifique, au même titre que les semiconducteurs ou le bois de construction.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a déjà mis en place des droits de douane sectoriels (50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur l'automobile) au nom de la réindustrialisation nationale, et une surtaxe plancher quasiment universelle de 10% sur les marchandises importées.

Il compte relever cette surtaxe à compter du 1er août pour pénaliser encore plus les exportations de dizaines de pays ayant un excédent commercial avec les Etats-Unis.