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Guerre en Iran Donald Trump : «Non, je ne n’utiliserais pas l’arme nucléaire» 

ATS

23.4.2026 - 23:04

Donald Trump a dit jeudi ne pas avoir l'intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Il a fait cette déclaration pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Une journaliste avait demandé au président américain Donald Trump s'il envisageait de recourir à la bombe atomique.
Une journaliste avait demandé au président américain Donald Trump s'il envisageait de recourir à la bombe atomique.
AFP

Keystone-SDA

23.04.2026, 23:04

«Non, je ne l'utiliserais pas. Il ne devrait jamais être possible pour quiconque d'utiliser l'arme nucléaire», a dit le président américain, à qui une journaliste a demandé s'il envisageait de recourir à la bombe atomique.

Guerre au Moyen-Orient. Israël veut «ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre»

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«Nous n'en avons pas besoin. Pourquoi poser une question aussi stupide? Pourquoi utiliserais-je l'arme nucléaire alors que nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle?» a-t-il déclaré.

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