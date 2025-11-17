  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tensions avec le Venezuela Trump dit qu'il «va parler» avec Maduro

ATS

17.11.2025 - 23:09

Donald Trump a déclaré lundi qu'il parlera «à un moment donné» au président vénézuélien Nicolas Maduro, alors que le déploiement militaire des Etats-Unis au large du Venezuela fait monter les tensions dans la région.

Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, M. Trump a répondu: «Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien».
Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, M. Trump a répondu: «Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien».
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.11.2025, 23:09

«A un moment donné, je vais lui parler», a déclaré à des journalistes le président américain dans le Bureau ovale, tout en ajoutant que Nicolas Maduro «n'a pas été bon pour les Etats-Unis».

Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, M. Trump a répondu: «Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien».

«Nous devons simplement nous occuper du Venezuela», a-t-il ajouté, en accusant Caracas d'avoir «déversé des centaines de milliers de personnes issues des prisons dans notre pays». Le président américain avait déjà évoqué dimanche de possibles «discussions» avec Nicolas Maduro.

Les Etats-Unis ont déployé une armada dans les Caraïbes, officiellement pour y mener une campagne militaire contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

«Aucun problème» avec des frappes au Mexique

Le président américain a ensuite enchaîné en disant qu'il n'aurait «aucun problème» avec d'éventuelles frappes américaines au Mexique pour lutter contre les cartels de drogue. «Est-ce que je lancerais des frappes au Mexique pour mettre fin au trafic de drogue? Ça ne me pose aucun problème», a-t-il affirmé.

«Il y a de gros problèmes là-bas», a poursuivi le dirigeant républicain, suggérant de mener des frappes aériennes contre des bateaux suspectés de transporter de la drogue à l'image de ce que fait Washington dans les Caraïbes et le Pacifique.

Les Etats-Unis ont mené ces dernières semaines une vingtaine de frappes contre des embarcations qu'ils accusent – sans présenter de preuves – de transporter de la drogue, faisant au moins 83 victimes. Le déploiement militaire américain dans la région s'est considérablement renforcé avec l'arrivée toute récente du porte-avions Gerald Ford, le plus grand au monde.

Caracas accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» au Venezuela et s'emparer de son pétrole.

Les Etats-Unis ont désigné ou s'apprêtent à le faire en parallèle à leur déploiement militaire plusieurs cartels de la drogue dans la région comme étant des «organisations terroristes étrangères», dont le «Cartel des Soleils» au Venezuela.

Les plus lus

L'incroyable destin des jumelles Kessler
Parmelin se défend: «Nous n'avons rien acheté»
Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé
«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»
Le Royaume-Uni réforme et durcit sa politique d'asile
La femme qui a tué son mari à Vernier livre des explications confuses