  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accord sur Gaza «assez proche» Trump: «Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie»

ATS

25.9.2025 - 23:26

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il ne «permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie» occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.

Donald Trump a rencontré Benjamin Netanyahu et a dit qu'un accord sur Gaza était "assez proche".
Donald Trump a rencontré Benjamin Netanyahu et a dit qu'un accord sur Gaza était "assez proche".
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 23:26

26.09.2025, 06:56

«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant.»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec lequel Donald Trump s'est entretenu jeudi, a affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

Les ministres israéliens d'extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont eux appelé à l'annexion de la Cisjordanie.

«Assez proches d'avoir un accord sur Gaza»

«Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a aussi dit Donald Trump.

Le dirigeant républicain a présenté cette semaine une nouvelle initiative pour mettre fin au conflit dans le territoire palestinien à plusieurs dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Ce plan est censé répondre à la fois aux préoccupations israéliennes et à celles des pays du Moyen-Orient.

Les principaux points prévoient un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens détenus dans le territoire palestinien, un retrait israélien ainsi qu'un afflux d'aide humanitaire, a indiqué à l'AFP une source diplomatique au fait de la réunion.

Les Etats-Unis proposent aussi une nouvelle initiative de gouvernance pour Gaza, excluant le Hamas.

Toujours selon cette même source, les dirigeants arabes et musulmans ont réclamé au président américain des garanties contre l'annexion de parties de la Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) ou toute mesure susceptible de modifier le statu quo juridique et historique des lieux saints de Jérusalem.

Les plus lus

Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments
Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout
«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit
Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis
Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans
Lyon sauvé par une frappe sublime, Lille par Olivier Giroud