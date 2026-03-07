Trump dit que Cuba «vit ses derniers moments»

Donald Trump, qui multiplie ces derniers temps les déclarations offensives concernant Cuba, a dit samedi que l'île communiste «vivait ses derniers moments» et a prédit un «grand changement».

«Je vais m'occuper» de Cuba», a encore dit le président américain pendant un sommet en Floride (sud-est) avec des dirigeants alliés d'Amérique latine, en évoquant aussi en termes vagues des négociations en vue d'un possible «accord». ats

Une réunion sans Sheinbaum et Lula

Donald Trump, en pleine guerre en Iran, reçoit samedi dans l'une de ses propriétés de Floride (sud) plusieurs alliés d'Amérique latine, une région qu'il considère ouvertement comme son pré carré.

Douze dirigeants, pour certains adeptes enthousiastes de la rhétorique nationaliste du président américain, sont attendus au Trump National Doral Golf à Miami, pour ce sommet appelé «Bouclier des Amériques», dont le président argentin Javier Milei, le dirigeant équatorien Daniel Noboa et le chef d'Etat du Salvador Nayib Bukele.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le président brésilien Lula, tous deux de gauche, manquent à l'appel.

Cela se fera «très facilement»

Donald Trump doit prononcer un discours à 15h00 GMT, puis il s'envolera pour la base aérienne de Dover (Delaware, est), pour accueillir les dépouilles des six premiers soldats américains tués dans la guerer contre l'Iran.

Le conflit au Moyen-Orient et la stratégie du président américain en Amérique latine, a priori distincts, se font pourtant écho.

Le milliardaire de 79 ans veut appliquer en Iran la même méthode qu'au Venezuela, en assurant que cela se fera «très facilement».

En Iran comme au Venezuela

Après avoir capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro dans une opération spectaculaire, l'administration Trump, sans promouvoir une alternance politique, a décidé de traiter avec l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez, en particulier en matière pétrolière.

Donald Trump a aussi répété qu'après l'offensive en Iran, ce serait «une question de temps» avant qu'il ne tourne ses regards vers Cuba, où il assure que le pouvoir va chuter de manière imminente.

La rencontre de samedi doit porter en particulier sur la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue.

Le sommet a aussi vocation à affirmer les ambitions américaines face à Pékin sur le continent, à quelques semaines d'une visite de Donald Trump en Chine.

Il est une mise en application de la «doctrine Donroe», une contraction du prénom du président américain et du nom de James Monroe, qui avait, il y a plus d'un siècle, désigné l'Amérique latine comme la chasse gardée des Etats-Unis.

Doctrine «Donroe»

La «stratégie de sécurité nationale» formulée en décembre 2025 par le gouvernement Trump prévoit de veiller à ce que les pays d'Amérique latine soient «suffisamment stables et bien gouvernés pour prévenir et décourager les migrations massives vers les Etats-Unis».

Donald Trump - qui a rebaptisé le golfe du Mexique en «golfe d'Amérique» - distribue régulièrement des bons et mauvais points aux dirigeants d'Amérique latine.

Il soutient chaudement Javier Milei en Argentine, vante la dure politique sécuritaire de Nayib Bukele au Salvador et a apporté son soutien au nouveau président conservateur du Honduras, Nasry Asfura, pendant la campagne électorale.

«Difficile»

Irene Mia, experte du International Institute for Strategic Studies (IISS), explique à l'AFP que les dirigeants conviés à Miami misent sur le soutien américain face à une criminalité organisée liée au trafic de drogue qui ne cesse de s'étendre, y compris à des Etats jusqu'ici relativement épargnés.

Mais «sans le Mexique et le Brésil, il sera difficile de s'attaquer à ces problèmes», note-t-elle.

Les pays représentés samedi sont: l'Argentine, le Salvador, l'Equateur, la Bolivie, le Costa Rica, la République dominicaine, le Guyana, le Honduras, Panama, le Paraguay, le Chili, et Trinidad et Tobago.

Donald Trump, qui brouille la frontière entre les affaires de l'Etat et la promotion de ses intérêts privés, organisera aussi le sommet du G20 dans son golf de Doral cette année.

La décision a été abondamment critiquée par l'opposition, même si la Maison Blanche assure que le président américain n'en tirera aucun profit.