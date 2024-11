Donald Trump a dit vendredi que l'ex-candidat indépendant à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr, vaccino-sceptique et adepte des théories du complot, occuperait un «rôle important» dans la santé s'il gagnait l'élection. «Il connaît mieux le sujet que personne».

Un temps candidat indépendant à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr (à gauche sur l'image) s'était retiré de la course à la Maison-Blanche à la fin août et avait soutenu Donald Trump (archives).

Le candidat républicain avait déjà assuré jeudi que Robert F. Kennedy Jr «travaillerait sur la santé des femmes». Lors de son mandat de président, Donald Trump a nommé trois juges à la cour suprême des Etats-Unis, qui ont ensuite permis de mettre fin en 2022 à la garantie fédérale du droit à l'avortement.

RFK Jr, 70 ans, avocat en droit de l'environnement, est connu pour ses positions controversées et la diffusion de théories du complot. Fils de Robert F. Kennedy, il appartient à la célébrissime dynastie américaine, dont une grande partie le rejette.

SARS-CoV-2 «ethniquement ciblé»

Un temps candidat indépendant à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr s'était retiré de la course à la Maison-Blanche à la fin août et avait soutenu Donald Trump.

Il «a des opinions avec lesquelles je suis tout à fait d'accord et, ce, depuis longtemps», a lancé ce dernier sans répondre à des questions de journalistes à propos des positions vaccino-sceptiques de son allié.

RFK Jr avait notamment qualifié les vaccins contre le Covid-19 de «plus mortels jamais fabriqués» et suggéré que le virus était «ethniquement ciblé» pour nuire aux personnes noires et aux personnes blanches tout en épargnant les «Ashkénazes et les Chinois».

