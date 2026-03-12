  1. Clients Privés
«Proche de la défaite» Trump sur l’Iran : «Il leur sera presque impossible de reconstruire leur pays»

ATS

12.3.2026 - 08:10

Donald Trump a déclaré mercredi que l'Iran était «proche de la défaite» et averti que les Etats-Unis avaient la capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran «presque impossible», tandis que le conflit entre dans son 13e jour.

Donad Trump, qui multiplie les déclarations contradictoires sur la possible durée du conflit au Moyen-Orient, a dit mercredi que les Etats-Unis devaient «finir le boulot» en Iran.
Donad Trump, qui multiplie les déclarations contradictoires sur la possible durée du conflit au Moyen-Orient, a dit mercredi que les Etats-Unis devaient «finir le boulot» en Iran.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.03.2026, 08:10

«On peut frapper des zones de Téhéran et d'autres endroits (...). Si on le fait, il leur sera presque impossible de reconstruire leur pays», a affirmé le président américain à son atterrissage à proximité de Washington, de retour d'un déplacement dans l'Ohio et le Kentucky.

L'Iran est «proche de la défaite. Cela ne veut pas dire que nous allons arrêter immédiatement, mais ils le sont», a-t-il ajouté.

