Donald Trump a dit lundi à une journaliste de la chaîne CBS que la guerre était «quasiment» finie. Il a fait valoir que l'Iran n'avait plus de «marine» ni de «communications» ou de «force aérienne».

Selon Donald Trump, le conflit est "très en avance" sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu'il avait évoqué auparavant (archives). ATS

Le président américain a ajouté, dans un entretien téléphonique, que le conflit était «très en avance» sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu'il avait évoqué auparavant.