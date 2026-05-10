Trump dit que les Etats-Unis ont besoin de «deux semaines» pour éliminer toutes les cibles

Les Etats-Unis n'ont besoin que de «deux semaines supplémentaires» pour atteindre toutes leurs cibles en Iran, a assuré Donald Trump dans une interview enregistrée plus tôt dans la semaine et diffusée dimanche.

le président américain a par ailleurs répété que les Iraniens étaient «vaincus sur le plan militaire» (archives). AFP

Agence France-Presse Alix Maillefer

Interrogé par la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, le président américain a par ailleurs répété que les Iraniens étaient «vaincus sur le plan militaire», et en a profité pour brocarder une nouvelle fois ses alliés de l'Otan en qualifiant l'alliance de «tigre de papier».

La publication de cette interview survient alors que l'Iran a annoncé dimanche avoir répondu à la dernière proposition américaine visant à mettre fin au conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.

«Ils sont vaincus sur le plan militaire (...) peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais je pense qu'ils le savent», a assuré Donald Trump à la journaliste.

Et d'ajouter: «cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont dit leur dernier mot.»

Il a laissé entendre que l'armée américaine pourrait «rester sur place deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles. Nous avions certaines cibles en vue, et nous en avons probablement atteint 70% d'entre elles, mais il y en a d'autres que nous pourrions encore frapper (...) ce ne serait que la touche finale», a-t-il ainsi déclaré.

Il s'est par ailleurs exprimé sur l'Otan, qu'il a une fois de plus comparé à un «tigre de papier», se plaignant du fait que ses alliés n'avaient pas été «là pour aider».