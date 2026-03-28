Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis pourraient ne pas venir en aide à l'Otan en cas de besoin, lors d'un forum d'affaires à Miami.

Trump en veut à l'Otan de ne pas l'avoir aidé pour sécuriser le détroit d'Ormuz. KEYSTONE

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«Ils n'étaient tout simplement pas là», a déclaré le président américain, se référant à la demande américaine restée lettre morte de soutien militaire de ses alliés pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

«Nous dépensons des centaines de milliards de dollars par an pour l'Otan, des centaines de milliards, pour les protéger, et nous aurions toujours été là pour eux, mais maintenant, au vu de leurs actions, je suppose que nous n'avons plus à l'être, n'est-ce pas?», a-t-il dit.

Ces dernières semaines, le président américain a multiplié les prises de parole belliqueuses envers l'Otan, la qualifiant notamment sur son réseau Truth Social de «TIGRE DE PAPIER» et de «LACHES». Les Etats-Unis «s'en souviendront», avait-il déjà déclaré jeudi en Conseil des ministres.

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon s'étaient dit prêts, dans un communiqué conjoint le 19 mars, «à contribuer aux efforts appropriés visant à garantir la sécurité de la traversée du détroit», où transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondiale. Ils avaient cependant exclu toute participation militaire directe.

Le trafic dans ce passage étroit est pratiquement paralysé, entraînant une flambée des prix de l'énergie.

Lors de sa prise de parole à Miami, devant des chefs d'entreprise et des investisseurs réunis pour le sommet du «FII Priority», Donald Trump a une nouvelle fois assuré que l'opération militaire contre l'Iran, qui va entrer dans sa cinquième semaine, se passait pour le mieux.