Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que son prédécesseur Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lorsqu'il a suggéré sur un ton léger dans un podcast que les extraterrestres existaient bel et bien.

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus» (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Il a donné des informations classifiées, il n'est pas censé faire ça», a déploré Donald Trump, interrogé dans son avion présidentiel sur les récents propos de Barack Obama qui ont ravivé les théories du complot sur le sujet.

«Je ne sais pas s'ils sont réels ou non», mais l'ex-président démocrate a «commis une énorme erreur», a asséné Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion d'égratigner son prédécesseur, récemment grimé en singe avec sa compagne Michelle Obama dans une vidéo diffusée sur le compte Truth Social de l'actuel président.

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus».

Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher leur existence, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, l'ex-président a publié dimanche soir un message sur son compte Instagram pour clarifier sa position, assurant qu'il n'avait tenu ces propos que pour rester dans le ton léger du podcast.

«Statistiquement, l'univers est tellement vaste que les chances qu'il y ait de la vie ailleurs sont élevées», a-t-il précisé. «Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons reçu la visite d'extraterrestres sont faibles et je n'ai vu aucune preuve, durant ma présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous. Vraiment!»