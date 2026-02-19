Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il n'est pas censé faire ça» Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres

Basile Mermoud

19.2.2026

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que son prédécesseur Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lorsqu'il a suggéré sur un ton léger dans un podcast que les extraterrestres existaient bel et bien.

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus» (archives).
A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus» (archives).
AFP

Agence France-Presse

19.02.2026, 22:41

«Il a donné des informations classifiées, il n'est pas censé faire ça», a déploré Donald Trump, interrogé dans son avion présidentiel sur les récents propos de Barack Obama qui ont ravivé les théories du complot sur le sujet.

«Je ne sais pas s'ils sont réels ou non», mais l'ex-président démocrate a «commis une énorme erreur», a asséné Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion d'égratigner son prédécesseur, récemment grimé en singe avec sa compagne Michelle Obama dans une vidéo diffusée sur le compte Truth Social de l'actuel président.

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus».

«Le respect pour la fonction s’est perdu». Un «spectacle de clowns» : Obama s’exprime sur la vidéo raciste de Trump

«Le respect pour la fonction s’est perdu»Un «spectacle de clowns» : Obama s’exprime sur la vidéo raciste de Trump

Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher leur existence, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, l'ex-président a publié dimanche soir un message sur son compte Instagram pour clarifier sa position, assurant qu'il n'avait tenu ces propos que pour rester dans le ton léger du podcast.

«Statistiquement, l'univers est tellement vaste que les chances qu'il y ait de la vie ailleurs sont élevées», a-t-il précisé. «Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons reçu la visite d'extraterrestres sont faibles et je n'ai vu aucune preuve, durant ma présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous. Vraiment!»

Les plus lus

Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres
«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !
Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !
Colin Muller : «Je pense que c'était mon dernier match»
Un climat de tension planerait à l'aéroport de Sion
Bilan très sévère du vol d'essai raté du vaisseau spatial de Boeing