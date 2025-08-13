Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même «presque immédiatement» après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.

Donald Trump a en outre menacé mercredi la Russie de Vladimir Poutine de «conséquences très graves» si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre – cela sera une rencontre très importante – mais elle prépare le terrain pour une deuxième réunion», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse, évoquant également un «très bon appel» plus tôt avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky.

«Il y aura des conséquences très graves», a affirmé le président américain en conférence de presse, sans donner de détails, à deux jours de sa rencontre vendredi en Alaska avec le président russe.