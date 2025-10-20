  1. Clients Privés
«Tout ira bien» Trump doit se rendre en Chine «au début de l'année prochaine»

ATS

20.10.2025 - 18:49

Donald Trump a dit lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine afin de rencontrer le président Xi Jinping, avec lequel il doit s'entretenir en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à la fin du mois.

Donald Trump a annoncé lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine afin de rencontrer le président Xi Jinping.
Donald Trump a annoncé lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine afin de rencontrer le président Xi Jinping.
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 18:49

20.10.2025, 18:57

«J'ai été invité en Chine, et j'irai sûrement en début d'année prochaine. C'est à peu près organisé», a déclaré le président américain à des journalistes, en compagnie du Premier ministre australien Anthony Albanese qu'il recevait à la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump a également exprimé ses doutes quant à une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine.

«Je pense que tout ira bien avec la Chine. La Chine ne souhaite pas faire cela», a déclaré M. Trump aux journalistes.

