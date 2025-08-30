  1. Clients Privés
Statut de protection temporaire Trump empêché de révoquer le statut légal de Vénézuéliens

ATS

30.8.2025 - 08:26

Une cour fédérale a empêché provisoirement vendredi l'administration Trump de révoquer le statut de protection temporaire accordé à 600'000 Vénézuéliens vivant aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump s'exprime en signant une proclamation déclarant la Journée nationale du Cœur pourpre dans la salle Est de la Maison Blanche, le jeudi 7 août 2025, à Washington. Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein)
Le président Donald Trump s'exprime en signant une proclamation déclarant la Journée nationale du Cœur pourpre dans la salle Est de la Maison Blanche, le jeudi 7 août 2025, à Washington. Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein)
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.08.2025, 08:26

En mars, un juge fédéral de Californie avait interdit temporairement au gouvernement de Donald Trump d'abolir ce statut, estimant que la mesure «respirait le racisme à plein nez» et présentait à tort les personnes concernées comme des criminels.

Une cour d'appel a confirmé vendredi le jugement de première instance, qui évite l'expulsion aux Vénézuéliens concernés, le temps que la procédure judiciaire suive son cours.

«En adoptant la loi sur le statut de protection temporaire (TPS), le Congrès a mis en place un système de statut temporaire fiable, en dehors de toute politique politicienne», a déclaré la juge Kim Wardlaw.

«Les plaignants ont démontré qu'ils font face à un préjudice irréparable pour leur vie, leur famille et leurs moyens de subsistance», a ajouté la magistrate.

Le TPS protège d'une expulsion et octroie le droit au travail. Ce statut est accordé aux immigrés dont la sécurité n'est pas assurée s'ils rentrent dans leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou d'autres conditions «extraordinaires».

Il a largement été accordé aux Vénézuéliens sous l'ancien président Joe Biden, Washington considérant le régime du président Nicolas Maduro comme autoritaire.

Joe Biden avait prolongé de 18 mois le TPS octroyé aux Vénézuéliens à quelques jours de céder la présidence à Donald Trump le 20 janvier.

En mai, la Cour suprême avait autorisé provisoirement l'administration Trump à révoquer leur statut le temps que l'affaire soit examinée en appel.

L'administration devrait saisir à nouveau la Cour suprême à majorité conservatrice.

Donald Trump a fait campagne en promettant d'expulser des millions de migrants sans papiers mais plusieurs de ses décrets ont été retoqués par la justice.

Selon le Pew Research Center, en mars 2024, il y avait 1,2 million de personnes éligibles ou récipiendaires du TPS aux Etats-Unis, les Vénézuéliens constituant le plus grand groupe.

L'administration Trump a également cherché à révoquer le TPS pour des Afghans, Camerounais, Haïtiens, Honduriens, Népalais et des Nicaraguayens.

