L'administration Trump a mis en congé samedi le personnel des radios Voice of America (VOA), Radio Free Asia et d'autres médias financés par des fonds américains, gelant brutalement les activités d'organes considérés comme des contrepoids démocratiques dans des pays comme la Chine et la Russie.

(archives). KEYSTONE

AFP Megane Bochatay

Des centaines de journalistes et d'autres employés de VOA, la «voix de l'Amérique», Radio Free Asia, Radio Free Europe et d'autres organismes ont reçu ce week-end un courrier électronique les informant qu'ils seraient interdits d'accès à leurs bureaux. Ils sont aussi sommés de rendre leurs cartes de presse, leurs téléphones professionnels et d'autres équipements.

L'annonce, sévèrement critiquée par les organisations de défense de la liberté de la presse, survient au lendemain d'un décret du président Donald Trump qui range l'agence gouvernementale chapeautant ces médias (USAGM) parmi les «éléments inutiles de la bureaucratie fédérale».

Sur X, l'un des attachés de la presse de la Maison Blanche, a écrit «au revoir» en 20 langues différentes, une manière ironique d'accompagner l'annonce, Voice of America travaillant dans de nombreux pays, avec une audience hebdomadaire de 350 millions de personnes, selon des chiffres de l'USAGM.

Le patron de Radio Free Europe/Radio Liberty, qui avait commencé à émettre dans le bloc soviétique pendant la Guerre froide, a qualifié la suppression des financements de «cadeau massif aux ennemis de l'Amérique».

«Les ayatollahs iraniens, les dirigeants communistes chinois et les autocrates de Moscou et de Minsk ne pourraient que se réjouir de la disparition de RFE/RL après 75 ans» d'existence, a déclaré ce dirigeant, Stephen Capus, dans un communiqué.

Radio Free Asia, créée en 1996, a elle pour mission de fournir des reportages non censurés dans des pays où les médias ne sont pas libres, notamment la Chine, la Birmanie, la Corée du Nord et le Vietnam.

© Agence France-Presse