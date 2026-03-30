Trump envisage une contribution de pays arabes au coût de la guerre

Donald Trump serait «plutôt intéressé» par une éventuelle contribution des pays arabes au coût de la guerre contre l'Iran, a dit sa porte-parole lundi, sans donner de précisions.

President Donald Trump speaks at his Mar-a-Largo club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) KEYSTONE

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«C'est quelque chose que le président serait plutôt intéressé de faire. Je ne vais pas le devancer mais je sais que c'est une idée qu'il a et un sujet dont il va certainement parler davantage», a prédit Karoline Leavitt pendant une conférence de presse.

Elle répondait à un journaliste qui venait de lui demander «qui payait pour le coût de cette guerre» et si les pays arabes allaient y contribuer.