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«Plutôt intéressé» Trump envisage une contribution de pays arabes au coût de la guerre

ATS

30.3.2026 - 20:54

Donald Trump serait «plutôt intéressé» par une éventuelle contribution des pays arabes au coût de la guerre contre l'Iran, a dit sa porte-parole lundi, sans donner de précisions.

President Donald Trump speaks at his Mar-a-Largo club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)
President Donald Trump speaks at his Mar-a-Largo club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 20:54

«C'est quelque chose que le président serait plutôt intéressé de faire. Je ne vais pas le devancer mais je sais que c'est une idée qu'il a et un sujet dont il va certainement parler davantage», a prédit Karoline Leavitt pendant une conférence de presse.

Elle répondait à un journaliste qui venait de lui demander «qui payait pour le coût de cette guerre» et si les pays arabes allaient y contribuer.

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