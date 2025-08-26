Donald Trump a décidé de déployer deux navires de guerre dans la région des Caraïbes au motif de la lutte contre le narcotrafic international. Cela une semaine après avoir envoyé trois bâtiments au large du Venezuela, a indiqué mardi un responsable américain.

Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes (archives). sda

Un croiseur lance-missiles, l'USS Lake Erie et le sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire USS Newport News, sont attendus dans cette immense zone caribéenne a précisé à l'AFP cette source qui requis l'anonymat.

Mercredi dernier, un autre responsable avait annoncé le déploiement au large des côtes du Venezuela de trois destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke.

Washington et Caracas sont à couteaux tirés depuis des années et le nouveau président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dont les Etats-Unis présidés jusqu'en janvier par Joe Biden n'avaient pas reconnu la réélection en juillet.

L'administration Trump a doublé début août à 50 millions de dollars la récompense offerte pour tout élément permettant d'arrêter Nicolas Maduro, accusé de diriger un «cartel narco-terroriste».

Selon plusieurs médias américains, le Pentagone prévoit également d'envoyer 4000 Marines dans les Caraïbes, près des côtes vénézuéliennes.

Donald Trump brandit la lutte contre le trafic de drogue pour justifier nombre de ses politiques depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, des droits de douane imposés au Mexique à la vague d'arrestations musclées d'immigrés latino-américains qualifiés d'illégaux.

De leur côté, de hauts responsables vénézuéliens ont assuré que leur pays se défendra contre «l'agresseur» américain et M. Maduro a dit avoir activé «un plan spécial avec plus de 4,5 millions de miliciens» en dénonçant une tentative de «changement de régime, d'attaque terroriste militaire».