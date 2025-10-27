  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bourevestnik Missile à propulsion nucléaire : Trump fustige un essai «inapproprié» de Moscou

ATS

27.10.2025 - 08:21

Donald Trump a jugé «inappropriée» lundi l'annonce faite la veille par son homologue russe Vladimir Poutine de l'essai final réussi d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire.

Donald Trump à bord d'Air Force One affirme que Poutine devrait plutôt mettre fin à la guerre que de se vanter de l'essai réussi de son nouveau missile.
Donald Trump à bord d'Air Force One affirme que Poutine devrait plutôt mettre fin à la guerre que de se vanter de l'essai réussi de son nouveau missile.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 08:21

27.10.2025, 08:35

«C'est inapproprié de la part de Poutine de dire cela. Il devrait mettre fin à la guerre» en Ukraine», a affirmé le président américain. «Cette guerre qui devait durer une semaine entrera bientôt dans sa quatrième année. Voilà ce qu'il devrait faire plutôt que de tester des missiles», a-t-il poursuivi lors d'un échange avec les journalistes à bord de l'avion l'emmenant au Japon, au deuxième jour d'une tournée en Asie.

Tirs d'essai de missiles. La Russie s'entraîne à une «frappe nucléaire massive» de riposte

Tirs d'essai de missilesLa Russie s'entraîne à une «frappe nucléaire massive» de riposte

«C'est une création unique que personne d'autre au monde ne possède», s'est félicité lundi le président russe, selon lequel le Bourevestnik ("oiseau de tempête» en russe) a une «portée illimitée».

Lors du dernier essai le 21 octobre, le missile de croisière a passé dans l'air «environ 15 heures», en survolant 14'000 km, a précisé pour sa part le chef de l'état-major russe, Valéri Guérassimov, en ajoutant que «ce n'est pas une limite» pour cet armement.

Un sous-marin nucléaire US près de la Russie

«Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, juste au large de leurs côtes», a également souligné Donald Trump, qui avait déjà mentionné ce déploiement récemment. Le président américain entretient une relation extrêmement fluctuante avec son homologue russe.

L'oiseau tempête de Poutine vole. Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée

L'oiseau tempête de Poutine voleCe que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"

Donald Tump, après avoir évoqué une rencontre très prochaine avec Vladimir Poutine à Budapest, en Hongrie, a fait machine arrière. Il affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle entrevue avec le président russe sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Les Etats-Unis ont par ailleurs annoncé la semaine dernière des sanctions contre deux géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, les premières mesures d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir.

Les plus lus

L'acteur suédois Björn Andrésen est mort à l'âge de 70 ans
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
«J'aurais pu les tuer !» - Drame évité de peu au GP du Mexique
Woody Allen publie un roman qui résonne étrangement avec sa propre vie
Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur histoire d'amour
Dix personnes devant la justice pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron