Visite de routine Donald Trump présente une santé «exceptionnelle», selon son rapport médical

ATS

11.10.2025 - 03:25

«Donald Trump continue d'être en excellente santé», peut-on lire sur le bulletin médical du président américain, publié vendredi après une visite de routine.

Le président américain est "en excellente santé" selon son bulletin médical.
Le président américain est "en excellente santé" selon son bulletin médical.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 03:25

11.10.2025, 07:27

Agé de 79 ans, le républicain a effectué sa deuxième visite médicale depuis son retour à la Maison Blanche en janvier à l'hôpital militaire Walter Reed, proche de Washington.

Durant cet examen, il a été établi que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique», indique le bulletin de santé transmis par sa porte-parole.

«Le président Donald Trump continue d'avoir une santé exceptionnelle, avec de bonnes performances cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques et physiques», poursuit le document signé par le médecin de la présidence américaine, Sean Barbabella.

«Bureaucratie hypertrophiée». Shutdown : la Maison-Blanche commence à renvoyer des fonctionnaires

«Bureaucratie hypertrophiée»Shutdown : la Maison-Blanche commence à renvoyer des fonctionnaires

Il est également indiqué que le président a reçu un rappel du vaccin contre le Covid-19, «en vue d'un déplacement international», alors que son ministre de la Santé, RFK Jr., connu pour ses positions vaccinosceptiques, a restreint l'accès aux vaccins contre le Covid-19.

Cette «visite médicale annuelle de routine», annoncée mercredi par la Maison Blanche, succède à un examen de santé déjà effectué en avril par le républicain, lors duquel son médecin l'avait déjà jugé en très bonne santé.

Donald Trump, président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis, n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur, le démocrate Joe Biden.

«Forcé de contre-attaquer». Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

«Forcé de contre-attaquer»Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

Le milliardaire a été vu avec des hématomes sur la main droite. Des photos récentes le montrent avec une épaisse couche de maquillage à cet endroit. La Maison Blanche avait affirmé en juillet que ces bleus étaient dus à «des serrages de main fréquents» et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, se manifestant dans son cas notamment par des gonflements au niveau des chevilles.

