Le président américain, Donald Trump, est «extrêmement frustré» par l'Ukraine et la Russie, a rapporté jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu'il voulait à présent «des actes» pour mettre fin à la guerre.

Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir», a déclaré à la presse Karoline Leavitt. «Il ne veut plus des paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin», a-t-elle poursuivi.

«Son émissaire (Steve) Witkoff et son équipe continuent les discussions avec les deux camps au moment même où nous parlons», a précisé Karoline Leavitt.

Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end, mais que la participation américaine n'était pas acquise.

«S'il y a une réelle chance de signer un accord de paix, si nous sentons que ces réunions méritent que quelqu'un des Etats-Unis y consacre son temps ce week-end, alors nous enverrons un représentant», a repris la porte-parole de l'exécutif américain.

«Nous ne sommes toujours pas sûrs de savoir si une paix réelle peut être obtenue et si nous pouvons véritablement faire avancer les choses», a-t-elle conclu. Kiev a de son côté annoncé mercredi avoir remis aux Etats-Unis sa version amendée du plan américain destiné à mettre fin à la guerre avec la Russie.