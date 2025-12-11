  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Trump est «extrêmement frustré» par Kiev et Moscou

Basile Mermoud

11.12.2025

Le président américain, Donald Trump, est «extrêmement frustré» par l'Ukraine et la Russie, a rapporté jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu'il voulait à présent «des actes» pour mettre fin à la guerre.

Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end (archives).
Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.12.2025, 20:23

«Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir», a déclaré à la presse Karoline Leavitt. «Il ne veut plus des paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin», a-t-elle poursuivi.

«Son émissaire (Steve) Witkoff et son équipe continuent les discussions avec les deux camps au moment même où nous parlons», a précisé Karoline Leavitt.

L'ère de l'inclusion révoquée. Changement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»

L'ère de l'inclusion révoquéeChangement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»

Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end, mais que la participation américaine n'était pas acquise.

«S'il y a une réelle chance de signer un accord de paix, si nous sentons que ces réunions méritent que quelqu'un des Etats-Unis y consacre son temps ce week-end, alors nous enverrons un représentant», a repris la porte-parole de l'exécutif américain.

«Nous ne sommes toujours pas sûrs de savoir si une paix réelle peut être obtenue et si nous pouvons véritablement faire avancer les choses», a-t-elle conclu. Kiev a de son côté annoncé mercredi avoir remis aux Etats-Unis sa version amendée du plan américain destiné à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
Trump : «Quand dira-t-on enfin que j'ai créé la meilleure économie de notre histoire?»
Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie
Un nouvel «événement spécial» avec Roger Federer en vedette