Selon un prix Nobel de la Paix Trump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»

ATS

23.2.2026 - 19:04

Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Vladimir Poutine, Donald Trump apparaît à certains comme un «traître» à la cause ukrainienne. Mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant «exceptionnel» déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix Lech Walesa dans un entretien avec l'AFP.

 Le président américain Donald J. Trump s'exprime lors d'une conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 20 février 2026 (archives).
 Le président américain Donald J. Trump s'exprime lors d'une conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 20 février 2026 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.02.2026, 19:04

«En apparence, aujourd'hui, il semble être le valet de la Russie, un traître tout simplement. C'est une façon de voir les choses», explique le co-fondateur du syndicat Solidarnosc (Solidarité) et ancien président polonais, aujourd'hui âgé de 82 ans, à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Pour autant, le président américain est peut-être «un responsable politique extrêmement intelligent» qui «sait que si les Etats-Unis se joignaient au choeur anti-Poutine, Poutine n'aurait plus le choix et devrait utiliser l'arme atomique».

Pourquoi? «Parce que Poutine est irresponsable», assène-t-il. «C'est un jeu très rusé, très intelligent. Ne pas pousser Poutine à utiliser l'arme nucléaire, jouer l'ami».

Ce faisant, Donald Trump gagne du temps et force «l'Europe à s'organiser contre Poutine, sans les Etats-Unis. Parce que si les Etats-Unis entrent en jeu, c'est la guerre nucléaire», prédit celui dont les luttes pour la démocratisation de la Pologne ont contribué à faire tomber le Rideau de fer.

«Il y a donc deux façons de voir les choses», résume Lech Walesa: «traître ou homme extrêmement intelligent». «À ce jour, je ne sais toujours pas laquelle s'applique à Trump».

