Selon un prix Nobel de la PaixTrump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»
ATS
23.2.2026 - 19:04
Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Vladimir Poutine, Donald Trump apparaît à certains comme un «traître» à la cause ukrainienne. Mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant «exceptionnel» déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix Lech Walesa dans un entretien avec l'AFP.
Keystone-SDA
23.02.2026, 19:04
ATS
«En apparence, aujourd'hui, il semble être le valet de la Russie, un traître tout simplement. C'est une façon de voir les choses», explique le co-fondateur du syndicat Solidarnosc (Solidarité) et ancien président polonais, aujourd'hui âgé de 82 ans, à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.
Pour autant, le président américain est peut-être «un responsable politique extrêmement intelligent» qui «sait que si les Etats-Unis se joignaient au choeur anti-Poutine, Poutine n'aurait plus le choix et devrait utiliser l'arme atomique».
Pourquoi? «Parce que Poutine est irresponsable», assène-t-il. «C'est un jeu très rusé, très intelligent. Ne pas pousser Poutine à utiliser l'arme nucléaire, jouer l'ami».
Ce faisant, Donald Trump gagne du temps et force «l'Europe à s'organiser contre Poutine, sans les Etats-Unis. Parce que si les Etats-Unis entrent en jeu, c'est la guerre nucléaire», prédit celui dont les luttes pour la démocratisation de la Pologne ont contribué à faire tomber le Rideau de fer.
«Il y a donc deux façons de voir les choses», résume Lech Walesa: «traître ou homme extrêmement intelligent». «À ce jour, je ne sais toujours pas laquelle s'applique à Trump».