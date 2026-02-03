  1. Clients Privés
Rénovation à 200 mios Trump promet de «ne pas démolir» le Kennedy Center

ATS

3.2.2026 - 01:26

Le président américain Donald Trump, décidé à marquer Washington de son empreinte au travers de grands travaux, a estimé lundi à environ 200 millions de dollars la rénovation de l'emblématique salle de spectacles de la capitale américaine, le Kennedy Center.

Le Kennedy Center est un haut lieu de la vie culturelle de Washington (archives).
Le Kennedy Center est un haut lieu de la vie culturelle de Washington (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 01:26

03.02.2026, 10:23

Lors d'un échange avec la presse à la Maison-Blanche, il a assuré que le chantier était déjà «totalement financé», mais ne s'est pas étendu sur l'origine des fonds.

Donald Trump avait annoncé la veille son intention de fermer pour deux ans le Kennedy Center, qu'il a rebaptisé pour accoler son nom à celui du président assassiné John F. Kennedy et qui est depuis lors boudé par certains artistes.

«Je ne le démolirai pas», a-t-il déclaré lundi, avant de laisser entrevoir toutefois des travaux de grande ampleur. «J'utiliserai l'acier. Donc, nous utiliserons la structure. Nous utiliserons une partie du marbre et une partie du marbre va être enlevée, mais, quand cela rouvrira, ce sera flambant neuf et vraiment beau», a-t-il dit.

Salle de bal à la Maison-Blanche

L'ancien promoteur immobilier a assuré que le grand bâtiment blanc au bord du fleuve Potomac, haut lieu de la vie culturelle de Washington, était «en très mauvais état» et même «dangereux». Il a jugé qu'il était impossible de le rénover tout en accueillant du public.

Le président américain a déjà démoli une aile de la Maison-Blanche pour ériger une monumentale salle de bal, un projet qui a soulevé de nombreuses critiques.

Le républicain projette aussi de faire construire une grande arche dans la capitale américaine, inspirée de l'arc de triomphe de Paris.

A plus petite échelle, Donald Trump a aussi couvert l'intérieur de la Maison-Blanche de dorures et de marbre.

