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«25'000 jeunes meurent chaque mois» «Tout ça est ridicule» : Trump exhorte la Russie à trouver un accord avec Kiev

ATS

16.6.2026 - 13:03

La Russie «devrait conclure un accord» avec l'Ukraine, a estimé mardi le président américain Donald Trump en marge du sommet du G7 à Evian. Il a assuré qu'il allait faire tout son possible pour y parvenir.

Donald Trump a affirmé avoir eu «une bonne réunion» avec le président ukrainien Volodomyr Zelensky à Evian.
Donald Trump a affirmé avoir eu «une bonne réunion» avec le président ukrainien Volodomyr Zelensky à Evian.
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 13:03

16.06.2026, 13:14

Le président américain a en outre indiqué qu'il avait rencontré Volodomyr Zelensky sur place. Interrogé sur une rencontre avec le président ukrainien, il a déclaré avoir eu «une bonne réunion». «Je le rencontrerai plus tard», a-t-il ajouté.

«La Russie devrait conclure un accord. La Russie a perdu un nombre phénoménal de personnes, de même que l'Ukraine» depuis le début du conflit en février 2022, a déclaré Donald Trump en marge du Sommet, à l'issue d'une rencontre bilatérale avec l'émir du Qatar.

«Les gens sont à bout». Guerre en Ukraine : Poutine aurait-il perdu le soutien d’un fidèle allié ?

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Les Etats-Unis étaient jusqu'ici «focalisés sur l'Iran», a reconnu le dirigeant américain, qui a indiqué vouloir désormais s'occuper de l'Ukraine, non pas pour des questions financières mais en raison du bilan humain.

«Je vais faire tout ce que je peux pour mettre fin à la guerre»

Donald Trump

Président des Etats-Unis

«La seule raison pour laquelle je m'en mêle, c'est que je n'aime pas voir 25'000 jeunes mourir chaque mois», a-t-il ajouté. «Chaque mois, 25'000 personnes meurent, des jeunes, ils commencent tout juste à vivre. Ils vont sur ce front et ils se font pulvériser, et l'Ukraine perd aussi beaucoup de monde».

Sommet à Evian. Zelensky dit avoir proposé une rencontre avec Poutine au G7

Sommet à EvianZelensky dit avoir proposé une rencontre avec Poutine au G7

«Reconnaissez que tout ça est ridicule. Donc oui, je vais faire tout ce que je peux» pour y mettre fin, a affirmé le locataire de la Maison Blanche.

Les chefs d'Etat du G7 ont tenu mardi matin une session de travail consacrée à la guerre en Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky, arrivé lundi à Evian. Les alliés occidentaux de Washington membres du G7 espèrent convaincre Donald Trump, jusqu'ici réticent, à afficher son soutien au président ukrainien face à Vladimir Poutine.

Archives sur la guerre en Ukraine

Selon Poutine, la Russie est prête à «trouver un accord avec l'Ukraine»

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«Nous sommes tout à fait prêts et disposés à trouver un accord avec l'Ukraine par des moyens pacifiques, sur la base de ce dont nous avons discuté lors de notre rencontre avec le président Trump à Anchorage», a déclaré Vladimir Poutine.

10.06.2026

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