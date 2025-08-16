Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l'Ukraine

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sommet en Alaska Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l'Ukraine

ATS

16.8.2025 - 08:18

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi en Alaska sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux.

Donald Trump a déroulé le tapis rouge pour accueillir Vladimir Poutine (archives).
Donald Trump a déroulé le tapis rouge pour accueillir Vladimir Poutine (archives).
sda

Keystone-SDA

16.08.2025, 08:18

Le président américain a parlé d'une réunion «très productive», Vladimir Poutine d'un entretien «constructif», mais en réalité rien n'a filtré immédiatement de leurs trois heures de discussion sur une base militaire d'Alaska.

Le président américain, qui aime tant à se présenter en négociateur décisif, a assuré pendant des déclarations conjointes à la presse qu'il restait «très peu» de points à régler pour trouver une issue à la guerre déclenchée il y a plus de trois ans par l'invasion russe de l'Ukraine.

«L'un d'entre eux (ces points) est probablement le plus important», a ajouté Donald Trump, mais sans dire lequel.

«Nous n'y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n'y a pas d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un accord», a averti le président des Etats-Unis, avant de redécoller pour Washington.

Lui et Vladimir Poutine ont passé, en tout et pour tout, six heures en Alaska.

Le milliardaire de 79 ans s'était fixé pour ambition d'organiser très vite un sommet tripartite avec le chef d'Etat russe et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et de décrocher un cessez-le-feu.

Il n'a rien évoqué de tout cela au côté de Vladimir Poutine, face aux journalistes.

Mais dans un entretien sur la chaîne Fox News enregistré juste après les déclarations à la presse, Donald Trump a estimé qu'un accord pour mettre fin à la guerre «dépendait vraiment du président» ukrainien.

Au contraire, avec son homologue russe, le président américain n'avait plus le ton quelque peu bravache d'avant la rencontre, lorsqu'il menaçait de claquer la porte en cas d'impasse, ou assurait qu'avec lui Vladimir Poutine ne «ferait pas le malin».

M.Trump, qui avait menacé la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre, a précisé ne plus envisager de mesures dans l'immédiat.

«Vu comme cela s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas que je doive penser à cela maintenant», a-t-il déclaré, en réponse à une question de Fox Nexs.

M.Poutine, sur la même tonalité engageante et cordiale que son homologue, a dit espérer que «l'entente» trouvée en Alaska apportera «la paix» en Ukraine.

Les deux hommes, qui s'exprimaient devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» ("Oeuvrer pour la paix"), avaient promis une conférence de presse. Mais ils se sont seulement serré la main après avoir fini leurs discours et sont partis sans répondre aux journalistes qui, debout, les assaillaient de questions.

Trump applaudit brièvement Poutine

Donald Trump a affirmé qu'il appellerait dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan ainsi que Volodymyr Zelensky, disant à propos des Ukrainiens: «En dernier ressort, cela dépend d'eux».

Il a aussi estimé qu'il pourrait revoir «très bientôt» le président russe. Ce à quoi Vladimir Poutine a réagi en lançant, en anglais, «la prochaine fois à Moscou», sur un ton léger.

«J'imagine que cela pourrait arriver», a rétorqué le président américain, amusé.

Ce sommet s'était ouvert sur un accueil chaleureux pour Vladimir Poutine, qui signe là un spectaculaire retour sur la scène internationale, alors que le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale continue.

Donald Trump a brièvement applaudi pendant que son homologue russe s'avançait vers lui sur le tarmac.

Ont suivi des poignées de mains et des sourires dans une mise en scène exposant toute la puissance militaire américaine, avec des avions de combat de pointe rangés auprès du tapis rouge et survolant les deux hommes.

Vladimir Poutine est ensuite monté dans la voiture blindée de Donald Trump où ils ont eu un court tête-à-tête, avant leur réunion en compagnie de quelques conseillers.

Le coup d’envoi est donné. Le sommet s’ouvre en Alaska : Que veut Poutine? Que veut Trump? Notre décryptage

Le coup d’envoi est donnéLe sommet s’ouvre en Alaska : Que veut Poutine? Que veut Trump? Notre décryptage

Les Russes «continuent à tuer»

L'Ukraine et les Européens redoutaient par-dessus tout que ce sommet ne permette à Vladimir Poutine de manipuler son homologue américain.

Premier concerné mais grand absent de ce rendez-vous, Volodymyr Zelensky avait déclaré «compter» sur Donald Trump pour mettre un terme au conflit.

Les soldats russes «continuent à tuer le jour des négociations», avait-il déploré, tandis que l'armée ukrainienne annonçait vendredi avoir repris six villages dont des unités russes s'étaient emparées ces derniers jours, lors d'une avancée particulièrement rapide.

Le président ukrainien et les dirigeants européens attendent donc maintenant que l'imprévisible président américain les informe de la teneur de son entrevue.

La Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

C'est inacceptable pour Kiev, qui veut un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, ainsi que des garanties de sécurité futures.

Des positions irréconciliables, donc, que la rencontre en Alaska était censée rapprocher.

Sommet Trump - Poutine. Trump estime qu'il reste «très peu» de points à régler

Sommet Trump - PoutineTrump estime qu'il reste «très peu» de points à régler

Les plus lus

Trump estime qu'il reste «très peu» de points à régler
Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE
La ville de Washington passe un accord avec l'administration Trump
Trump a informé Zelensky de l'issue de sa rencontre avec Poutine
Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l'Ukraine
Trump «n'en fait qu'à sa tête» et est «imprévisible» déclare Ignazio Cassis