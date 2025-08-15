  1. Clients Privés
Diplomatie Trump et Poutine se serrent la main avant leur sommet en Alaska

ATS

15.8.2025 - 21:28

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi à leur descente d'avion sur la base militaire Elmendorf-Richardson, en Alaska, avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine.

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi avant leur sommet sur l'Ukraine en Alaska.
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi avant leur sommet sur l'Ukraine en Alaska.
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 21:28

15.08.2025, 21:39

Sur le tarmac, le président russe a marché vers son homologue américain sur un tapis rouge et les deux dirigeants se sont serré la main, Vladimir Poutine glissant quelques mots à Donald Trump. Peu après, ils ont échangé une deuxième poignée de main devant un podium «Alaska 2025» avant de monter tous les deux dans la même voiture.

