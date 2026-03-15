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Guerre au Moyen-Orient Trump et Starmer veulent rouvrir le détroit d'Ormuz

ATS

15.3.2026 - 21:15

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont échangé dimanche sur «l'importance de rouvrir le détroit d'Ormuz», actuellement de facto bloqué par l'Iran, a indiqué Downing Street.

Ce montage de photos montre le président américain Donald Trump s'exprimant lors d'une conférence de presse dans la salle Brady de la Maison Blanche le 20 février 2026 ; et le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprimant lors d'une séance de questions-réponses alors qu'il visitait un dépôt ferroviaire à Cardiff, dans le sud du Pays de Galles, le 18 février 2026 (archives).
Ce montage de photos montre le président américain Donald Trump s'exprimant lors d'une conférence de presse dans la salle Brady de la Maison Blanche le 20 février 2026 ; et le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprimant lors d'une séance de questions-réponses alors qu'il visitait un dépôt ferroviaire à Cardiff, dans le sud du Pays de Galles, le 18 février 2026 (archives).
AFP

Keystone-SDA

15.03.2026, 21:15

Les dirigeants ont évoqué dimanche soir «la situation actuelle au Moyen-Orient et l'importance de rouvrir le détroit d'Ormuz afin de mettre fin aux perturbations du trafic maritime mondial, qui entraînent une hausse des coûts partout dans le monde», selon une porte-parole de Downing Street.

Donald Trump a exhorté samedi les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, à en assurer la sécurité en coordination avec les Etats-Unis.

«Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité», a dit le président américain.

Téhéran cible le détroit en représailles aux frappes israélo-américaines afin de le rendre impraticable, une stratégie qui vise à nuire à l'économie mondiale pour faire pression sur Washington alors que les cours du pétrole continuent de flamber.

Keir Starmer a par ailleurs présenté ses condoléance à Donald Trump, «pour les militaires américains qui ont perdu la vie» au cours du conflit au Moyen-Orient.

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