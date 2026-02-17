  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une nation en faillite» Trump exhorte Cuba à conclure un accord avec son pays

ATS

17.2.2026 - 07:18

Le président américain Donald Trump a estimé lundi que Cuba était une «nation en faillite». Il a exhorté La Havane à conclure un accord avec les États-Unis, tout en rejetant l'idée d'une opération visant à renverser le régime.

L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant (archives).
L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 07:18

«Cuba est actuellement une nation en faillite», a déclaré le dirigeant américain aux journalistes à bord de l'avion Air Force One pour rallier Washington.

Interrogé sur l'hypothèse que les États-Unis puissent renverser le gouvernement cubain, comme ils l'ont fait au début janvier en frappant le Venezuela et en capturant le président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump a toutefois répondu: «Je ne pense pas que cela soit nécessaire».

L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant et à des coupures d'électricité au moment où Donald Trump intensifie l'embargo américain sur le pays, en vigueur depuis des décennies, et fait pression sur d'autres pays pour qu'ils cessent d'envoyer du pétrole à La Havane.

«C'est une menace humanitaire», a reconnu M. Trump à propos des pénuries de carburant qui touchent Cuba.

Les plus lus

Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Après son coup de sang, un Français exclu des Jeux par sa fédération
Circulation difficile en maints endroits dans les régions alpines
Hillary Clinton dénonce une «dissimulation» de Trump