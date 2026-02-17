Le président américain Donald Trump a estimé lundi que Cuba était une «nation en faillite». Il a exhorté La Havane à conclure un accord avec les États-Unis, tout en rejetant l'idée d'une opération visant à renverser le régime.

L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cuba est actuellement une nation en faillite», a déclaré le dirigeant américain aux journalistes à bord de l'avion Air Force One pour rallier Washington.

Interrogé sur l'hypothèse que les États-Unis puissent renverser le gouvernement cubain, comme ils l'ont fait au début janvier en frappant le Venezuela et en capturant le président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump a toutefois répondu: «Je ne pense pas que cela soit nécessaire».

L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant et à des coupures d'électricité au moment où Donald Trump intensifie l'embargo américain sur le pays, en vigueur depuis des décennies, et fait pression sur d'autres pays pour qu'ils cessent d'envoyer du pétrole à La Havane.

«C'est une menace humanitaire», a reconnu M. Trump à propos des pénuries de carburant qui touchent Cuba.