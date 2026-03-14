Donald Trump a exhorté samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et qui est de facto bloqué par l'Iran.

Donald Trump a exhorté samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz (archives). AP

Keystone-SDA ATS

«De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les Etats-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Vendredi, il avait indiqué que la marine américaine commencerait «très bientôt» à escorter des pétroliers dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Téhéran cible le détroit en représailles aux frappes israélo-américaines afin de le rendre impraticable, une stratégie qui vise à nuire à l'économie mondiale pour faire pression sur Washington alors que les cours du pétrole continuent de flamber.

«Nous avons déjà détruit 100% des capacités militaires iraniennes, mais il leur est facile d'envoyer un ou deux drones, de larguer une mine ou de lancer un missile à courte portée quelque part le long ou dans cette voie navigable», a souligné Donald Trump.

«Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité», a-t-il ajouté.

Promesse d'ouverture

Le président américain a encore indiqué qu'"en attendant», les Etats-Unis allaient continuer à bombarder les côtes iraniennes et viser sa marine. «D'une manière ou d'une autre, nous allons bientôt ouvrir le détroit d'Ormuz», a-t-il dit.

Donald Trump a déclaré vendredi avoir «complètement détruit» des cibles militaires sur l'île de Kharg, le hub pétrolier de l'Iran, et menacé de s'en prendre à ses infrastructures pétrolières si Téhéran entrave la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.