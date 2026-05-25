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Avant l’accord sur l’Iran Trump exige que l'Arabie saoudite et le Qatar normalisent leurs relations avec Israël

Basile Mermoud

25.5.2026

Le président américain Donald Trump a exigé lundi de pays à majorité musulmane, en premier lieu l'Arabie saoudite et le Qatar, de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre d'un potentiel accord de paix sur l'Iran.

Dimanche déjà, Donald Trump appelait à «ne pas se précipiter pour conclure un accord» avec Téhéran (archives).
Dimanche déjà, Donald Trump appelait à «ne pas se précipiter pour conclure un accord» avec Téhéran (archives).
AFP

Agence France-Presse

25.05.2026, 15:41

Dans un long message sur sa plateforme Truth Social, Trump a énuméré les pays avec les dirigeants desquels il a parlé samedi dans le cadre des discussions pour mettre fin à la guerre avec l'Iran: «j'ai déclaré qu'après tout le travail effectué par les Etats-Unis pour tenter de résoudre cette situation très complexe, tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d'Abraham».

Signés en 2020 et parrainés par Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison Blanche, les accords d'Abraham ont mené à la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes: les Emirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan.

Mais nombre d'Etats ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l'Arabie saoudite, ainsi que la Syrie et le Liban, voisins d'Israël.

Avec la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Ryad a écarté toute normalisation avec Israël sans la création d'un Etat palestinien souverain et viable. Un projet auquel s'oppose le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Donald Trump écrit lundi que ce processus de reconnaissance de l'Etat israélien «devrait commencer par la signature immédiate de l'Arabie saoudite et du Qatar, et tous les autres devraient suivre.»

«Le temps joue en notre faveur». Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran

«Le temps joue en notre faveur»Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran

«S'ils ne le font pas, ils ne devraient pas faire partie de cet accord (avec l'Iran), car cela révèle de mauvaises intentions», a écrit le président américain. «Il est possible qu'un ou deux (pays) aient une raison de ne pas le faire, et cela sera accepté, mais la plupart devraient être prêts», a-t-il encore ajouté.

Dimanche déjà, alors que des responsables américains et iraniens faisaient état d'une percée dans les discussions pour trouver un accord mettant fin à la guerre, Donald Trump appelait à «ne pas se précipiter pour conclure un accord» avec Téhéran.

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