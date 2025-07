Le président américain Donald Trump a complimenté mercredi à la Maison-Blanche le président du Liberia, Joseph Boakai, pour son niveau d'anglais, qui est la langue officielle de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Donald Trump a reçu plusieurs présidents africains à la Maison-Blanche, dont le président libérien Joseph Boakai. ATS

«Merci, et dans un si bon anglais, si beau», a déclaré le président américain alors qu'il recevait cinq présidents africains à la Maison-Blanche pour évoquer des questions commerciales, notamment d'exploitation de minerais.

«Où avez-vous appris à le parler de manière aussi belle? Où avez-vous étudié? Au Liberia?», a pressé Donald Trump. Joseph Boakai a d'abord eu un petit rire gêné avant de simplement répondre «oui monsieur» à la dernière question.

Etudes au Kansas

«Eh bien, c'est très intéressant. C'est un bel anglais. J'ai des gens autour de cette table qui sont loin de le parler aussi bien que vous», a conclu le président américain.

Le Liberia est la plus ancienne république d'Afrique subsaharienne, fondée en 1822 sous l'impulsion des Etats-Unis pour des esclaves noirs affranchis. L'anglais est sa langue officielle et la plus largement utilisée à travers le pays.

Président depuis 2024, Joseph Boakai a étudié à l'université du Liberia, dans la capitale Monrovia, ainsi qu'à l'université d'Etat du Kansas, dans le centre des Etats-Unis.