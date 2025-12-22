  1. Clients Privés
Rappels inexpliqués Trump fait le ménage chez les ambassadeurs nommés sous Biden

ATS

22.12.2025 - 21:21

L'administration Trump va rappeler des dizaines d'ambassadeurs de carrière nommés sous le précédent gouvernement de Joe Biden, dans le cadre d'un vaste remaniement censé aligner le corps diplomatique à ses priorités de politique étrangère, selon des sources concordantes.

L'administration Trump va rappeler des dizaines d'ambassadeurs de carrière nommés sous le précédent gouvernement de Joe Biden (archives).
L'administration Trump va rappeler des dizaines d'ambassadeurs de carrière nommés sous le précédent gouvernement de Joe Biden (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.12.2025, 21:21

Les chefs de postes, des diplomates de carrière pour la plupart, se sont vu notifier leur ordre de départ d'ici fin janvier, selon ces sources confirmant des informations de presse qui parlent de près d'une trentaine de pays concernés, notamment en Afrique.

S'il n'est pas anormal qu'un gouvernement remanie les ambassadeurs nommés à des postes ou capitales stratégiques pour y caser des donateurs ou partisans, une telle valse visant des diplomates de carrière est inhabituelle.

L'usage veut que les ambassadeurs de carrière restent en poste jusqu'à la fin de leur mandat, au moins jusqu'à ce que leur successeur soit nommé.

Sans explication

L'Association américaine du corps diplomatique (AFSA), qui représente les employés du département d'Etat, a dit avoir reçu «des informations de la part de ses membres en poste dans le monde entier selon lesquelles plusieurs ambassadeurs de carrière, nommés sous l'administration Biden, ont reçu l'ordre par téléphone de quitter leur poste avant le 15 ou le 16 janvier».

«Aucune explication n'a été donnée pour ces rappels», a-t-elle ajouté dans un post sur Facebook.

«Le renvoi sans motif de diplomates de haut rang sape la crédibilité des Etats-Unis à l'étranger et envoie un signal inquiétant au corps diplomatique professionnel», a-t-elle dit.

Interrogé par l'AFP, le département d'Etat n'a pas confirmé le détail de ces renvois ni quels pays étaient concernés mais a indiqué qu'"il s'agit d'un processus standard dans toute administration».

«Un ambassadeur est un représentant personnel du président» et ce dernier «est en droit de s'assurer qu'il dispose dans ces pays de personnes qui font avancer le programme 'Amérique d'abord'», a déclaré un haut responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat.

Depuis son retour au pouvoir, le président Donald Trump et son secrétaire d'Etat Marco Rubio ont engagé une profonde réforme de la diplomatie américaine axée autour des priorités des Etats-Unis, de la lutte contre l'immigration illégale ou les programmes faisant la promotion des politiques de diversité à l'aide étrangère.

M. Rubio a supervisé le renvoi de centaines de personnels au sein du département d'Etat, réorganisé autour des priorités de l'administration Trump, et supprimé l'Agence américaine pour le développement (USAID).

En parallèle, le président américain, qui nomme les ambassadeurs, a placé des fidèles à travers le monde.

