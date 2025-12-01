  1. Clients Privés
«PROCUREZ-VOUS-LE MAINTENANT!!!» Trump fait l’éloge du livre d’un médecin controversé sur le rôle de Dieu dans la guérison

Basile Mermoud

1.12.2025

Donald Trump, qui prodigue régulièrement des conseils de lecture, a fait l'éloge dimanche du nouveau livre du Dr Marc Siegel, consultant médical sur la chaîne conservatrice Fox News, connu notamment pour ses positions controversées durant l'épidémie de Covid-19.

L'ouvrage, disponible en anglais, soutient que la foi et la prière jouent un rôle primordial dans la guérison (archives).
L'ouvrage, disponible en anglais, soutient que la foi et la prière jouent un rôle primordial dans la guérison (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

01.12.2025, 09:46

«Marc Siegel a brillamment écrit un nouveau best-seller, THE MIRACLES AMONG US, Comment la grâce de Dieu joue un rôle dans la guérison», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Marc Siegel n'est pas seulement une personne fantastique, il est également très compétent. C'est un excellent livre, sur un sujet vraiment important. PROCUREZ-VOUS-LE MAINTENANT!!!».

L'ouvrage, disponible en anglais, soutient que la foi et la prière jouent un rôle primordial dans la guérison. Habitué des plateaux télévisés, Marc Siegel avait notamment affirmé durant l'épidémie de Covid qu'il était presque impossible pour un patient de moins de 70 ans de mourir du coronavirus.

Un échange violent. Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale

Un échange violentTrump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale

Il avait également promu l'usage de l'hydroxychloroquine contre le virus. Des études scientifiques d'ampleur en ont démontré l'inefficacité, pour traiter comme pour prévenir une contamination par le virus. Son usage a aussi été associé à de graves effets indésirables, notamment cardiovasculaires.

Le docteur Siegel a également estimé plusieurs fois que le président Joe Biden n'était pas apte à diriger les Etats-Unis. «Il n'y a aucun problème» concernant la santé du président Trump, a-t-il affirmé en revanche sur Fox News en septembre. Les gens sont «fascinés» par la capacité de Trump à parler en public sans l'aide d'un prompteur, a-t-il assuré.

