Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés

Après plusieurs jours d’absence, Donald Trump est réapparu lors d’une conférence de presse, où il a abordé des sujets aussi variés que l’espace, démenti les rumeurs sur sa mort, et fait des déclarations sur la politique intérieure et internationale.

Le président américain Donald Trump lors de la conférence de presse de mardi. KEYSTONE

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Mardi, Donald Trump a animé une conférence de presse.

Il a démenti les rumeurs sur sa mort, justifiant son absence par un « week-end prolongé ».

Il a également abordé l’envoi de la Garde nationale, la guerre en Ukraine, et sa politique douanière. Montre plus

Après plusieurs jours d’absence de la vie publique, le président américain Donald Trump a pris la parole mardi lors d’une conférence de presse. Voici les principaux points à retenir :

Délocalisation du quartier général de l'US Space Command

L’annonce la plus marquante de la soirée concernait l’US Space Command : le quartier général chargé de la défense par satellite et des opérations militaires dans l’espace sera transféré du Colorado à Huntsville, dans l’Alabama. Cette ville du Sud, surnommée depuis longtemps « Rocket City », se trouvera ainsi renforcée dans son rôle central au cœur de la politique spatiale américaine.

Cette décision est perçue comme un projet phare pour le président états-unien, qui avait déjà soutenu ce transfert lors de son premier mandat. Sous la présidence de Biden, ce projet avait en revanche été mis en pause.

Trump dément les rumeurs sur sa mort - et plaisante sur Biden

Ce week-end, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant que Donald Trump serait décédé. Ces spéculations faisaient suite à des inquiétudes concernant une possible dégradation de sa santé, ainsi qu’à son absence prolongée de la vie publique.

Ce silence a alimenté de nombreuses spéculations. Lors d’une conférence de presse, un journaliste a directement interrogé le président au sujet de ces fausses rumeurs.

Trump a semblé surpris et a affirmé ignorer complètement ces rumeurs. Il a expliqué sa brève absence en disant qu’il avait simplement «pris un long week-end». Il a aussi souligné que son prédécesseur, Joe Biden, n’avait pas tenu de conférence de presse pendant plusieurs mois, alors que lui, après seulement deux jours d’absence, fait déjà l’objet de nombreuses spéculations.

🚨 Donald Trump On His Fake Death News:



"I skipped press conferences for TWO DAYS and they said 'something must be wrong with him'!" 😅😂 #trumpdead

pic.twitter.com/B4rqWF5ntf — Siddharth (@Siddharth_00001) September 2, 2025

La garde nationale sera envoyée à Chicago

Lors de la séance de questions-réponses, Trump a également été interrogé sur l’envoi de la Garde nationale à Chicago. Il a répondu: «Nous y allons. Je ne dis pas quand, mais nous y allons.» Il a qualifié la ville de l’Illinois de «trou d’enfer».

Actuellement, la Garde nationale est déployée dans la capitale américaine, Washington, D.C. Selon le président, elle a rendu la ville «sûre» pour la première fois depuis longtemps. En juin, les autorités de Los Angeles avaient également officiellement remercié le président pour son intervention. Cependant, cette intervention dans la métropole californienne a été jugée illégale par des juristes et plusieurs observateurs.

Une rencontre entre Poutine et Zelensky aura-t-elle lieu ?

Lors de la conférence de presse, on a demandé à Trump s’il avait parlé à Poutine. Il a hésité avant de répondre: «J’ai entendu certaines choses...» Il n’a pas voulu préciser de quoi il s’agissait, mais a assuré suivre la guerre de près et vouloir «la voir se terminer».

Trump sur les droits de douane : "Nous avons encaissé des milliards".

Bien entendu, les droits de douane sont à nouveau sur la table. Selon le président, ils auraient déjà apporté une certaine prospérité aux États-Unis: «Nous avons encaissé des milliards et des milliards.» Il a ajouté que si ces droits étaient retirés, les États-Unis deviendraient un «pays du tiers-monde».

Il a en outre affirmé que les autres pays étaient «heureux» des droits de douane: «Après tout, c’est eux qui ont signé.» Il a également qualifié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de «femme énorme».

Vidéo sur les rumeurs sur l’état de santé de Trump

Trump qualifie les rumeurs sur sa santé de "fausse information" Donald Trump a rejeté mardi les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux États-Unis depuis plusieurs jours, les qualifiant de "fausse information". 03.09.2025

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.