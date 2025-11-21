Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre avec la Russie Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan

Basile Mermoud

21.11.2025

Donald Trump a estimé vendredi dans une interview que le jeudi 27 novembre, jour de la fête de Thanksgiving, était une date butoir «adéquate» pour un feu vert de l'Ukraine au plan américain de règlement du conflit.

Donald Trump a jugé que si les combats continuaient, les Ukrainiens allaient de toute façon «perdre en peu de temps» (archives).
Donald Trump a jugé que si les combats continuaient, les Ukrainiens allaient de toute façon «perdre en peu de temps» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.11.2025, 19:26

«J'ai eu beaucoup de dates butoirs et quand les choses vont bien, la tendance est de repousser les dates butoirs. Mais jeudi est, nous pensons, un moment adéquat», a dit le président américain sur Fox News Radio.

Donald Trump a jugé que si les combats continuaient, les Ukrainiens allaient de toute façon «perdre en peu de temps» les territoires qu'ils devraient, si ce plan était validé, céder à la Russie.

«Ils ont été très courageux», a-t-il lancé à propos des combattants ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine «ne veut pas plus de guerre», a encore assuré le dirigeant républicain, interrogé sur l'éventualité que la Russie attaque après l'Ukraine d'autres pays de la région.

«Je ne trahirai jamais l’Ukraine». Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie

«Je ne trahirai jamais l’Ukraine»Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie

Il a affirmé que son homologue russe était «puni» par la durée du conflit, bien plus longue que ce qu'envisageait Moscou quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne «trahira» pas son pays. La Maison Blanche assure de son côté discuter autant avec Kiev qu'avec Moscou.

Les plus lus

Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan
Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé
Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka
55 ans derrière les barreaux: décès du plus ancien prisonnier de France