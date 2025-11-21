Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan

Donald Trump a estimé vendredi dans une interview que le jeudi 27 novembre, jour de la fête de Thanksgiving, était une date butoir «adéquate» pour un feu vert de l'Ukraine au plan américain de règlement du conflit.

Donald Trump a jugé que si les combats continuaient, les Ukrainiens allaient de toute façon «perdre en peu de temps» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«J'ai eu beaucoup de dates butoirs et quand les choses vont bien, la tendance est de repousser les dates butoirs. Mais jeudi est, nous pensons, un moment adéquat», a dit le président américain sur Fox News Radio.

Donald Trump a jugé que si les combats continuaient, les Ukrainiens allaient de toute façon «perdre en peu de temps» les territoires qu'ils devraient, si ce plan était validé, céder à la Russie.

«Ils ont été très courageux», a-t-il lancé à propos des combattants ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine «ne veut pas plus de guerre», a encore assuré le dirigeant républicain, interrogé sur l'éventualité que la Russie attaque après l'Ukraine d'autres pays de la région.

Il a affirmé que son homologue russe était «puni» par la durée du conflit, bien plus longue que ce qu'envisageait Moscou quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne «trahira» pas son pays. La Maison Blanche assure de son côté discuter autant avec Kiev qu'avec Moscou.