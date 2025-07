Trump immobilise l’Écosse pour taper quelques balles sur le green de Turnberry

Cernunnos

Que Trump fasse du golf, de préférence en Floride et qu'il y reste. En outre, par la même occasion, qu'il lâche la présidence des USA. Il n'est pas pour ça. Il serait plus utile qu'il rentre dans le rang et s'occupe à s'amuser comme ça qu'avec la planète et ses habitants où les enjeux sont bien trop importants pour lui.