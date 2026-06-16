Donald Trump n'a pas boudé son plaisir en acceptant l'invitation d'Emmanuel Macron à aller dîner à Versailles mercredi, car le château de Louis XIV, «c'est du lourd».

Les Français promettent un dîner de travail «sobre» entre les délégations des deux présidents (archives). IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles», a-t-il déclaré mardi en marge de la réunion de grandes puissances à Evian, sur les rives du lac Léman.

«Et Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Alors j'ai dit j'aimerais le faire», a poursuivi le président des Etats-Unis, connu pour son goût des dorures, dont il n'a pas été avare dans les travaux de décoration de la Maison Blanche après son retour au pouvoir en 2025.

Le milliardaire républicain, qui était déjà parti dimanche fort tard dans la nuit de Washington après avoir fêté son 80e anniversaire avec un mégashow de MMA dans les jardins du palais présidentiel, a reconnu que ce dîner près de Paris le ferait quitter la France à nouveau à une heure avancée.

Mais «de toutes manières, je ne suis pas un gros dormeur», a-t-il souri. En France, les opposants à Emmanuel Macron soupçonnent le président français d'avoir organisé ce dîner dans la maison du Roi Soleil pour amadouer Donald Trump et son amour pour les réceptions fastueuses.

«Ce n'est pas un dîner de gala», a toutefois voulu relativiser le chef de l'Etat lundi. «C'est un dîner pour célébrer les 250 ans» de la déclaration d'indépendance américaine, «parce que la France y a joué un rôle», a-t-il ajouté.

Le traité de Paris, signé à Versailles par les représentants des treize colonies américaines et les représentants britanniques, mit fin à la guerre d’indépendance des États-Unis. (Le tableau ne fut jamais achevé, le commissaire britannique ayant refusé de poser.) Benjamin West / Wikipédia Commons

A Paris, on souligne très sérieusement que c'est là que Louis XVI, recevant Benjamin Franklin en 1778, accorda un soutien militaire en faveur de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et aussi là que le traité d'indépendance fut signé en 1783.

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