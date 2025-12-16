Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays

Dont la PalestineTrump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays
Basile Mermoud
16.12.2025
Le président américain Donald Trump a étendu mardi les interdictions d'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept autres pays, dont la Syrie, ainsi qu'aux Palestiniens, a annoncé la Maison Blanche.
Agence France-Presse
16.12.2025, 22:07
16.12.2025, 22:10
Basile Mermoud
Le président Trump «vient de signer une proclamation restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des Etats-Unis», a-t-elle indiqué dans l'un de ses comptes sur les réseaux sociaux.
Les nouveaux pays concernés par cette mesure sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud et la Syrie, tandis que deux autres pays, le Laos et la Sierra Leone, se voient passer de restrictions partielles à totales, selon la proclamation du président Trump. Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'Autorité palestinienne sont également visés.
L'administration Trump avait déjà imposé des restrictions totales visant une douzaine de pays. S'agissant de la Syrie, la mesure intervient quelques jours après une attaque meurtrière contre des soldats américains dans le centre du pays.