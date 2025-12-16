  1. Clients Privés
Dont la Palestine Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays

Basile Mermoud

16.12.2025

Le président américain Donald Trump a étendu mardi les interdictions d'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept autres pays, dont la Syrie, ainsi qu'aux Palestiniens, a annoncé la Maison Blanche.

epa12595119 US President Donald Trump signs an executive order designating fentanyl as a weapon of mass destruction in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 15 December 2025. Trump also announced the success of his border policies before a Mexican Border Defense Medal Presentation. EPA/BONNIE CASH / POOL
epa12595119 US President Donald Trump signs an executive order designating fentanyl as a weapon of mass destruction in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 15 December 2025. Trump also announced the success of his border policies before a Mexican Border Defense Medal Presentation. EPA/BONNIE CASH / POOL
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.12.2025, 22:07

16.12.2025, 22:10

Le président Trump «vient de signer une proclamation restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des Etats-Unis», a-t-elle indiqué dans l'un de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Etats-Unis. Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Etats-UnisTrump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Les nouveaux pays concernés par cette mesure sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud et la Syrie, tandis que deux autres pays, le Laos et la Sierra Leone, se voient passer de restrictions partielles à totales, selon la proclamation du président Trump. Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'Autorité palestinienne sont également visés.

L'administration Trump avait déjà imposé des restrictions totales visant une douzaine de pays. S'agissant de la Syrie, la mesure intervient quelques jours après une attaque meurtrière contre des soldats américains dans le centre du pays.

